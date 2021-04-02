أمريكيون يهرعون لشراء المنازل بعد تغريدة لـ"إيلون ماسك"

سارع الأمريكيون إلى شراء منازل في تكساس بعد تغريدة لمؤسس شركتي تيسلا وسبيس إكس، إيلون ماسك، شجّع فيها على الاقتراب من مدينة "ستاربيز" التي يخطط لبنائها في المستقبل.





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وكان ماسك قد غرّد على حسابه في 30 مارس قائلا: "يرجى التفكير في الانتقال إلى ستاربيز أو المواقع الأكبر براونسفيل أو جزيرة ساوث بادري في تكساس. وشجع أصدقائك على القيام بذلك!".

وأشار الملياردير الأمريكي إلى أن حاجة شركته "سبيس إكس" لتوظيف مهندسين وفنيين وبنائين وغيرهم من المهنيين تتزايد بسرعة.

وأفادت صحيفة "TMZ" الإلكترونية بأن رواد الإنترنت اعتبروا منشور ماسك بمثابة دعوة، مشيرة إلى أن وكلاء العقارات المحليين رصدوا على الفور زيادة في عدد طلبات شراء المنازل، واصفين الواقعة بـ"تأثير إيلون ماسك".

وقال عاملون في تجارة العقارات إن المكالمات تأتي إليهم من جميع أنحاء البلاد، وحتى من كينيا.

وكان إيلون ماسك قد غرّد أوائل مارس الماضي متحدثا عن بناء مدينة جديدة جديدة في تكساس، ووعد بأن تلقى الكلاب في أراضي مدينة ستاربيز "معاملة حسنة للغاية"، وسيحصل القائم على المدينة على لقب "دوج" وتعني الرئيس، لافتا أيضا إلى أن مساحة المدينة ستكون أكبر بكثير من قرية بوكا تشيكا، حيث تقع قاعدة الفضاء الخاصة بشركته.

المصدر: lenta.ru