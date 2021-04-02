وزير فرنسي يحذر من تأثر النمو الاقتصادي بفرض القيود الجديدة لمكافحة كورونا

قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير، يوم الجمعة، إن القيود الجديدة على فيروس كورونا في فرنسا ستؤثر على النمو الاقتصادي للبلاد في عام 2021 ، لكن من السابق لأوانه تحديد مقدار ذلك.

وأضاف لو مير لتلفزيون سي إن نيوز: "ستؤثر هذه الإجراءات على النمو الاقتصادي في عام 2021. نحن بصدد تقييمه. سيكون هناك تقييم جديد في الأيام المقبلة".

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وأوعز الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، للسلطات يوم الأربعاء بإغلاق ثالث في البلاد، وقال إن المدارس ستغلق لمدة ثلاثة أسابيع في إطار سعيه لوقف موجة ثالثة من الإصابات بكوفيد -19 تهدد بتجاوز الطاقة الاستيعابية للمستشفيات.

المصدر: رويترز