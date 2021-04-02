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وزير فرنسي يحذر من تأثر النمو الاقتصادي بفرض القيود الجديدة لمكافحة كورونا

مال وأعمال

وزير فرنسي يحذر من تأثر النمو الاقتصادي بفرض القيود الجديدة لمكافحة كورونا
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قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير، يوم الجمعة، إن القيود الجديدة على فيروس كورونا في فرنسا ستؤثر على النمو الاقتصادي للبلاد في عام 2021 ، لكن من السابق لأوانه تحديد مقدار ذلك.

وأضاف لو مير لتلفزيون سي إن نيوز: "ستؤثر هذه الإجراءات على النمو الاقتصادي في عام 2021. نحن بصدد تقييمه. سيكون هناك تقييم جديد في الأيام المقبلة".

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وأوعز الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، للسلطات يوم الأربعاء بإغلاق ثالث في البلاد، وقال إن المدارس ستغلق لمدة ثلاثة أسابيع في إطار سعيه لوقف موجة ثالثة من الإصابات بكوفيد -19 تهدد بتجاوز الطاقة الاستيعابية للمستشفيات.

المصدر: رويترز

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