نتيجة لكذبة أبريل.. اشتباكات في بلجيكا بسبب حفل مزيف استجاب له الآلاف (فيديو)

استخدمت الشرطة البلجيكية الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق حشد من الناس تجمعوا لحضور حفل موسيقي مزيف تم الإعلان عنه على وسائل التواصل على أنه دعابة في يوم كذبة أبريل/نيسان.

وحضر آلاف الأشخاص إلى حديقة "Bois de la Cambre" في بروكسل، أمس الخميس، في تحد لقيود جائحة كورونا التي فرضتها الدولة.

وعندما وصلت الشرطة، سيرا على الأقدام وعلى ظهور الخيل، صاح البعض "الحرية!"، وألقوا مقذوفات.

La police charge à cheval et tente de disperser la foule au Bois de la Cambre#Bruxellespic.twitter.com/BkG5ZoAXDh — Infos Bruxelles🇧🇪 (@Bruxelles_City) April 1, 2021

وقالت الشرطة إن 4 أشخاص اعتقلوا، و3 من ضباطها أصيبوا خلال الاشتباكات.

وتم الإعلان عن "الحفل المزيف" على موقع "فيسبوك"، بتاريخ 1 أبريل، وتضمن الإعلان وعدا بقدوم مجموعة من منسقي الأغاني المشهورين. وأجاب عشرات الآلاف عبر الإنترنت بأنهم "مهتمون" بالحدث.

DICTATURE ! Scène surréaliste au Bois de la Cambre à Bruxelles. La police charge à cheval et utilise des canons a eau pour disperser des milliers de jeunes rassemblés pour faire la fête... Ça va mal finir... pic.twitter.com/8Q29YttXdK — lola cohen (@lolaweb71) April 1, 2021

في غضون ذلك، قال نائب المدعي العام البلجيكي، مارتن فرانسوا، لوكالة "رويترز" قبل يوم واحد من الموعد المقرر للحفل: "سيكون أي شخص عرضة للمحاكمة في حالة انتهاك الإجراءات الصحية".

وأعلنت قوة الشرطة المحلية في بروكسل في رسالة نشرت على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لم يتم منح أي ترخيص لمهرجان محتمل وستعزز الشرطة وجودها هناك".

Ça dégénère au Bois de la Cambre à #Bruxelles. pic.twitter.com/CTgDK33dHD — Anonyme Citoyen (images) (@AnonymecitoyenS) April 1, 2021

وأوضح منظمو "الحفل" منذ ذلك الحين، أن المنشور كان مزحة في إطار "كذبة أبريل/نيسان". لكن مكتب المدعي العام في بروكسل، أضاف يوم الأربعاء، أنه سيتم نشر الشرطة في الحديقة، وستجري مقاضاة الأشخاص الذين ينتهكون قواعد فيروس كورونا، والتي تقتصر حاليا على مجموعات من 4 أشخاص في الهواء الطلق.

Les jeunes toujours dans les rues à proximité du Bois de la Cambre à #Bruxelles. La police continue de disperser au canon a eau. pic.twitter.com/Dj3GInEVls — Anonyme Citoyen (images) (@AnonymecitoyenS) April 1, 2021

المصدر: رويترز