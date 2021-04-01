ترامب يبدأ استخدام منصة إلكترونية طورها مساعد سابق له

بدأ الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، المنتمي إلى الحزب الجمهوري، استخدام المنصة الإلكترونية التي طورها فريقه لتنفيذ حملات سياسية ونشر بياناته.

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ونقلت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، التي فضلها ترامب خلال توليه الرئاسة في إجراء المقابلات، أن ترامب بدأ استخدام منصة "Campaing Nucleus" التي طورها عام 2016 المدير السابق لحملته الانتخابية، بريد بارسكيل.

وهذه المنصة يتوقع أن يتم اعتمادها من قبل مرشحين لمناصب سياسية أو منظمات لنشر بيانات لوسائل الإعلام والأنصار وتنظيم فعاليات عامة واجتماعات افتراضية، مع أن يتم لاحقا على أساسها إطلاق موقع للتواصل الاجتماعي.

وأشارت "فوكس نيوز" إلى أن "Campaing Nucleus" يستخدمه حاليا ترامب وبعض السياسيين الجمهوريين الآخرين.

وأطلق الرئيس الأمريكي السابق، يوم 30 مارس، موقعا إلكترونيا ليكون منصة لمؤيديه، يتواصل من خلاله معهم ويستعرض الفترة التي قضاها في البيت الأبيض.

وتعرض الصفحة الرئيسية لموقع "45office.com" صورا عديدة لترامب مع شخصيات مختلفة مثل زوجته ميلانيا وأفراد في الجيش وزعماء دوليين والتقطت جميعها في عدة مناسبات خلال فترة رئاسته.

وعلقت "تويتر" و"فيسبوك" ومنصات أخرى للتواصل الاجتماعي حسابات ترامب بعد الهجوم على مقر الكونغرس الأمريكي يوم 6 يناير في حادث أسفر عن مقتل 5 أشخاص بينهم رجل شرطة، وأدى إلى اتهام الرئيس السابق بالتحريض على العنف ضمن عملية مسائلة ثانية ضده فشلت في إدانته.

المصدر: "فوكس نيوز" + وكالات