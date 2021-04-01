تركيا تسجل ارتفاعا قياسيا للإصابات بفيروس كورونا

سجلت تركيا، اليوم الخميس، ارتفاعا قياسيا للإصابات الجديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" حيث تجاوز هذا المؤشر مستوى 40 ألف حالة.

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وأفادت وزارة الصحة التركية، في إحصائية يومية، بارتفاع العدد العام للإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 40806 حالات، ليصل إلى مستوى 3357988 حالة.

وتشير هذه الإحصائية إلى تسجيل أكبر عدد للإصابات اليومية في تركيا منذ رصد التفشي في البلاد في تطور يأتي بعد تخفيف السلطات القيود العامة في مارس، وسبق أن بلغ هذا المؤشر يوم 30 مارس 37303 حالات، وفي 31 مارس 39302، ما كان يمثل مستوى قياسيا سابقا.

وذكرت وزارة الصحة أن حصيلة المتوفين جراء الفيروس بلغت 31713 شخصا بعد تسجيل 176 حالة جديدة.

ويمثل هذا العدد ارتفاعا ملموسا لمؤشر الوفيات الجديدة بعد أن بلغ يوم 30 مارس 155 حالة، وفي 31 مارس 152.

كما أعلنت وزارة الصحة عن شفاء 20817 مريضا ما يرفع حصيلة المتعافين من فيروس كورونا في البلاد إلى 3035043 شخصا.

وسبق أن خففت الحكومة التركية القيود العامة لاحتواء انتشار فيروس كورونا في مارس مما أدى إلى زيادة الحالات مجددا.

وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوم الاثنين، تشديد الإجراءات الاحترازية ومنها العودة إلى فرض العزل العام الكامل في العطلات الأسبوعية خلال شهر رمضان.

المصدر: RT + "رويترز"