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باكستان تلغي قرار استئناف التجارة مع الهند بعد يوم من إصداره

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باكستان تلغي قرار استئناف التجارة مع الهند بعد يوم من إصداره
Reuters AS/IGA
استعراضات هندية باكستانية -أرشيف-
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قال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي إن مجلس الوزراء ألغى اليوم الخميس قرارا أعلن عنه قبل يوم واحد بشأن السماح باستئناف التجارة الجزئية مع الهند المجاورة.

وجاء الإلغاء بعد انتقادات من جانب أحزاب المعارضة الباكستانية، التي نددت برفع حظر دام عامين على استيراد القطن والسكر من الهند، قائلة إن الحكومة تصرفت دون موافقة البرلمان وتحركت لتطبيع العلاقات مع نيودلهي دون حل قضية كشمير المتنازع عليها.

وأوضح قريشي أن اجتماعا لمجلس الوزراء، برئاسة خان، خلص اليوم الخميس إلى أن التجارة مع الهند ستظل معلقة حتى ترجع نيودلهي عن قرار عام 2019 الذي تم بموجبه تجريد الجزء الخاضع لسيطرة الهند من كشمير من وضع الدولة ووضعها الدستوري الخاص.

وأضاف قريشي أن رفع الحظر أعطى انطباعا مضللا بتطبيع جميع العلاقات مع الهند.

المصدر: "أسوشيتد برس"

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