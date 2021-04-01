السفر بالهويات بين تركيا وأذربيجان يدخل حيز التنفيذ

دخل اليوم الخميس، قرار استخدام البطاقات الشخصية "الهويات"، للتنقل بين تركيا وأذربيجان، حيز التنفيذ، حسبما أفادت وكالة "الأناضول" التركية.

وهنأ وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو في تغريدة عبر "تويتر"، مواطني البلدين بدخول الإجراء الجديد حيز التنفيذ، وقال: "اعتبارا من اليوم بات بالإمكان السفر إلى أذربيجان باستخدام البطاقة الشخصية فقط".

وبموجب الإجراء الجديد بات بإمكان مواطني تركيا وأذربيجان التنقل بين البلدين باستخدام البطاقات الشخصية "الهويات" بدل جوازات السفر، والإقامة لمدة 90 يوما دون الحاجة للحصول على تأشيرة.

يذكر أن تركيا وأذربيجان وقعتا على بروتوكول بشأن السفر بين البلدين باستخدام البطاقات الشخصية في 10 ديسمبر 2020، بالعاصمة باكو.

المصدر: "الأناضول"