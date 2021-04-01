بريطانيا تسجل 4479 إصابة و5198 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الخميس، عن تسجيلها 4479 إصابة و5198 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لعدوى "كوفيد-19".

وأفادت وزارة الصحة بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 4479 مقابل 4052 الأربعاء، لتصل الحصيلة العامة إلى مستوى 4350266 حالة.

وذكرت وزارة الصحة أنها رصدت 51 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 43 الأربعاء، ليرتفع عدد ضحايا الجائحة المسجلين في البلاد إلى مستوى 126764 شخصا.

كما أفادت المعطيات الحكومية بارتفاع عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا، إلى 31.147 مليون شخص، بينهم 4.513 مليون حصلوا على الجرعة الثانية.

وتحتل بريطانيا المركز الـ6 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد المرتبة الـ5 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.

المصدر: RT