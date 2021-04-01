وزيرا دفاع تركيا والولايات المتحدة يبحثان التعاون الأمني و"ضرورة حل المشاكل"

أفاد بيان لوزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، بأن وزير الدفاع خلوصي آكار بحث هاتفيا مع نظيره الأمريكي لويد أوستن "ملفات أمنية إقليمية والتعاون الثنائي في المجال الدفاعي".

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وأضاف البيان أن "أكار ونظيره الأمريكي أكدا على أهمية العلاقات الاستراتيجية وضرورة حل المشاكل بما يتوافق مع روح الشراكة الاستراتيجية والتحالف بين البلدين".

ولفت إلى أن "وزيري دفاع تركيا والولايات المتحدة جددا التزام بلديهما بعلاقات التعاون والتنسيق الوثيق في إطار تعزيز العلاقات العسكرية الثنائية".

وكان أكار استنكر في فبراير المنصرم القيود المفروضة على تركيا من قبل الولايات المتحدة فيما يتعلق بمشروع مقاتلات "إف 35"، واصفا إياها بأنها "لا تتوافق مع روح التحالف" في حلف شمال الأطلسي الناتو.

كما شدد على أن منظومة "إس-400" الروسية للدفاع الجوي، ستستخدم لمواجهة التهديدات والمخاطر، مشيرا إلى أنها لا تشكل خطرا على من لا ينوي مهاجمة تركيا.

المصدر: "الأناضول"