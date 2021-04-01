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نفوق أكثر من 55 ألف خنزير جراء حريق بمزرعة في ألمانيا

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نفوق أكثر من 55 ألف خنزير جراء حريق بمزرعة في ألمانيا
AP Stefan Sauer/dpa
نفوق أكثر من 55 ألف خنزير جراء حريق بمزرعة آلت تيلين في ألمانيا.
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نشب حريق في مزرعة لتربية الخنازير في شمال شرق ألمانيا ما أدى إلى نفوق أكثر من 55 ألف خنزير.

واندلع الحريق يوم الثلاثاء الماضي في مزرعة آلت تيلين شمال شرق البلاد، وانتشر بسرعة جزئيا من خلال فتحات التهوية، ودمر الأكشاك التي وضعت الحيوانات فيها، ولم يتضح سبب الحادث حتى الآن.

وقال المتحدث باسم شركة "إل إف دي هولدينغ"، رالف بيك برامكامب، لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، إن أكثر من 55 ألف خنزير نفقوا جراء الحريق.

نفوق أكثر من 55 ألف خنزير جراء حريق بمزرعة في ألمانيا
AP Stefan Sauer/dpa
نفوق أكثر من 55 ألف خنزير جراء حريق بمزرعة آلت تيلين في ألمانيا.

واحتضنت المزرعة حوالي 7000 خنزير، و50 ألف خنزير صغير في المنشأة في ذلك الوقت، وتم إنقاذ حوالي 1300 منهم. وكانت منشأة آلت تيلين واحدة من الأكبر من نوعها في ألمانيا.

وتجمع متظاهرون في مكان الحادث أمس الأربعاء، وحملوا لافتات كتب عليها "أوقفوا تعذيب الحيوانات".

المصدر: "أسوشيتد برس"

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