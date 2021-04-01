إسرائيل: إحباط محاولة تهريب سلاح ومخدرات على الحدود مع لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي عن إحباط محاولة تهريب سلاح ومخدرات على الحدود مع لبنان، يوم أمس، وإلقاء القبض على المشتبه بهم وضبط مسدسين وكيلوغرامين من المخدرات بحوزتهم.

وقال المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في تغريدة عبر "تويتر": "قوات جيش الدفاع وبمؤازرة شرطة إسرائيل تحبط محاولة تهريب سلاح ومخدرات على الحدود مع لبنان، أمس، بحيث رصد مراقبو الحدود قيام مشتبه بهم بنقل أكياس إلى إسرائيل. تعقب المشتبه بهم في الجانب الإسرائيلي أدى إلى إلقاء القبض عليهم وضبط مسدسين وكيلوغرامين من المخدرات بحوزتهم".

قوات #جيش_الدفاع وبمؤازرة #شرطة_إسرائيل تحبط محاولة تهريب #سلاح ومخدرات على الحدود مع #لبنان، أمس، بحيث رصد مراقبو الحدود قيام مشتبه بهم بنقل أكياس إلى إسرائيل. تعقب المشتبه بهم في الجانب الإسرائيلي أدى إلى إلقاء القبض عليهم وضبط مسدسيْن وكيلوغراميْن من المخدرات بحوزتهم. pic.twitter.com/OT5DPdmjlP — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) April 1, 2021

وأشار أدرعي إلى أن "الحدود سبق وشهدت محاولات تهريب سلاح من لبنان إلى إسرائيل بهدف تنفيذ أعمال عدوانية، منها تابع لحزب الله"، مؤكدا أن "جيش الدفاع يواصل اتخاذ كافة الإجراءات للحد من عمليات التهريب على الحدود، والمس بالسيادة الإسرائيلية بأي شكل من الأشكال".

المصدر: RT