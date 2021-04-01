لافروف: المواجهة بين روسيا والغرب وصلت إلى الحضيض لكن هناك أملا في أن يعي الجميع مخاطر ذلك

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن المواجهة بين روسيا والغرب وصلت إلى الحضيض، معربا عن أمله في أن يعي الجميع المخاطر المرتبطة بذلك.

وحول التوتر الذي تشهده العلاقات الروسية - الأوروبية، قال لافروف إن موسكو مستعدة لإحياء العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، لكنها لن تطرق الباب المغلق.

كما تطرق لافروف إلى استدعاء روسيا لسفيرها أناتولي أنتونوف من واشنطن، وصرح بأنه تم التشاور معه في الكرملين، مضيفا أن تاريخ عودة السفير إلى واشنطن يقرره الرئيس فلاديمير بوتين.

ووصف وزير الخارجية الروسي تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن بوتين بأنها "خطاب شائن غير مسبوق".

وأشار لافروف إلى أن الولايات المتحدة بدأت عمليا تدمير العلاقات مع روسيا قبل ذلك بوقت طويل ومنذ إدارة الرئيس السابق باراك أوباما.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن رد الرئيس الروسي على التصريحات غير المقبولة لنظيره الأمريكي كان "دبلوماسيا ومهذبا"، مضيفا أن موسكو تأسف لعدم استغلال الجانب الأمريكي اقتراح بوتين إجراء محادثات مباشرة مع بايدن.

المصدر: نوفوستي