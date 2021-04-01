كوساتشوف يدعو إلى إجبار "الغرب الجماعي" على مراعاة الميثاق الأممي

أعلن نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي، قسطنطين كوساتشوف، أن إجبار "الغرب الجماعي" على مراعاة ميثاق الأمم المتحدة قد يصبح أجندة حقيقية للعلاقات الدولية في السنوات القريبة القادمة.

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وكتب كوساتشوف على صفحته في "فيسبوك" بعد لقاء أعضاء مجلس الاتحاد الروسي (المجلس الأعلى للبرلمان) مع السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنتونوف: "لم تخترع البشرية شيئا أفضل من ميثاق الأمم المتحدة، بالرغم من كل عيوبه، وقد يصبح الإجبار الجماعي لـ "الغرب الجماعي" على عودته إلى إطاره أجندة حقيقية للعلاقات الدولية في السنوات القادمة".

وعبر البرلماني الروسي عن اعتقاده بأن "الغطرسة والنرجسية للغرب الجماعي تعدان مشكلتين سياسيتين رئيسيتين للعالم الحديث لا تسمح له بأن يصبح سلميا وآمنا".

وأوضح أن الغرب بعد انتهاء الحرب الباردة "لم يستطع مقاومة إغراء التفكير في نفسه على أنه مركز القوة العالمي الوحيد، وبدأ يثق بصراحة بتفرده وقانونه الشرعي لإدارة العالم، مثلما كان عليه خلال فترة الاستعار".

وتابع: "إن هدف الغرب هو قيادة العالم إلى نموذج مركزية الناتو الذي سيكون مصدرا لمقاييس القييم "الصحيحة الوحيدة" وحاكما لأقدار البشرية. ولا يدور الحديث عن المركزية الأوروبية التي يعد الاتحاد الأوروبي مركزا لها، بل عن مركزية الناتو بالذات ومركزها الولايات المتحدة، الأمر الذي يقضي بالمكان الرائد لواشنطن في صفوف "الغرب الجماعي" وبالتالي الاعتماد الأمريكي الخاص على القوة العسكرية وانضباط الثكنات، كل شيء لمن يؤيدك، والقانون لأعدائك".

وأشار السيناتور الروسي أيضا إلى أن روسيا لا تعد دولة وحيدة في العالم لا ترضيها مركزية الناتو.

وتابع: "لكن روسيا هي في أوروبا، ونحن في الصدارة، ولدينا بشكل موضوعي حرية أقل في المناورة مما عليه لدى شركائنا في "بريكس" أو منظمة شنغهاي للتعاون".

وشدد على أنه لا يوجد للغرب الحق الاحتكاري في فرض نموذجه على العالم وإدارته. وأضاف: "على ما يبدو فإن مناقشة هذه المواضيع مع الأمريكيين أمر لا معنى له. إنهم يعتبرون أنفسهم منتصرين في الحرب الباردة ولا ينوون الاستسلام لأي طرف. وكانوا يقومون خلال الـ 30 سنة الماضية بتعزيز سيادتهم وإضعاف سيادة كل الدول الأخرى في العالم، بما فيها سيادة حلفائهم الأوروبيين في حلف الناتو، مهما بدا هذا غريبا".

وتابع: "يجب أن نتحاور مع بلدان سائر العالم التي لا تدخل في الغرب الجماعي، ولا توجد لديها بدائل أخرى لنماذج ضمان الأمن إلا النماذج الجماعية والقانونية والشاملة حقا".

المصدر: نوفوستي