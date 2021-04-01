مستشار بمنظمة الصحة ينتقد التقرير الصادر عن أصل كورونا

انتقد أحد مستشاري منظمة الصحة العالمية تقرير المنظمة الجديد حول أصل فيروس كورونا، بعد أن خلص التقرير إلى أنه "من غير المحتمل أنه تسرب من مختبر في مدينة ووهان الصينية".

وقال جيمي ميتزل، عضو اللجنة الاستشارية الدولية لمنظمة الصحة العالمية، إن الاستنتاج كان "شائنا"، مضيفا: "لقد قاموا بعمل رائع في النظر في إمكانية أن يكون كورونا انتقل من الخفافيش عبر حيوان مجهول إلى البشر.. لكنهم لم يفعلوا شيئا على الإطلاق حتى يفكروا في احتمال حدوث تسرب عرضي. ومن المشين أن يعتبروا أن هذا الأمر غير محتمل، بينما هم لم يكلفوا أنفسهم عناء النظر في الأمر".

ورأى أن "التحقيق كان معيبا منذ البداية بسبب هذه الفرضية"، مشيرا إلى أن "ما قالوه هو أنه تم تكليفهم بمهمة فحص أصل انتقال الوباء من الحيوان إلى الإنسان. لذلك الاستنتاج كان ضمنيا".

وتابع قائلا: "لهذا السبب ووفقا لهم، لم يكن لديهم التفويض أو القدرة أو المهارات أو الفريق اللازم للقيام بالتحقيق اللازم، وبالتالي لا يمكن أن يكون لديك عملية شرعية دون فحص جميع الفرضيات، وهم فحصوا فقط بعضها".

ورجح ميتزل أن يكون الفيروس قد تسرب عن طريق الخطأ من مختبر في مدينة ووهان الصينية، حيث تجري دراسة فيروسات كورونا المختلفة.

المصدر: "ديلي ميل"