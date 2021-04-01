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بيانات دولية: كوريا الشمالية أجرت أكثر من 21 ألف فحص لتشخيص الإصابة بكورونا

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بيانات دولية: كوريا الشمالية أجرت أكثر من 21 ألف فحص لتشخيص الإصابة بكورونا
Reuters KCNA
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أكدت بيانات دولية أن الأطباء في كوريا الشمالية أجروا منذ بداية جائحة فيروس كورونا أكثر من 21 ألف فحص لتشخيص الإصابات بعدوى الفيروس، وجاءت نتائج الفحوص كلها سلبية (أي غير مصابة).

ونقلت قناة YTN الكورية الجنوبية عن بيانات منظمة الصحة العالمية تأكيدها أن عدد فحوصات تفاعل البوليمراز المتسلسل (PCR) التي أجريت في كوريا الشمالية حتى اليوم لتشخيص الإصابات بكورونا بلغ 21.6 ألف، دون ورود معلومات رسمية عن رصد أي إصابات.

وأغلقت كوريا الشمالية حدودها بالكامل اعتبارا من يناير العام الماضي بهدف منع انتقال الفيروس التاجي إلى أراضيها.

ومن المقرر أن يتم تشخيص قرابة مليوني جرعة من لقاح كورونا إلى كوريا الشمالية ضمن إطار آلية كوفاكس الدولية، ومن المتوقع أن تتسلم البلاد 1.7 مليون جرعة منها حتى مايو القادم.

المصدر: تاس

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