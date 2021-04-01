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ألمانيا ترفض احتجاج المنظمات البيئية بسبب مد خط أنابيب الغاز "السيل الشمالي-2"

أخبار العالم

ألمانيا ترفض احتجاج المنظمات البيئية بسبب مد خط أنابيب الغاز
Sputnik
خط أنابيب الغاز "السيل الشمالي-2"
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رفض المكتب الفدرالي الألماني للملاحة البحرية والهيدروغرافيا احتجاجا لمنظمتين بيئيتين ألمانيتين تحاولان إلغاء تصريح السلطات الألمانية لبناء خط أنابيب الغاز الروسي "السيل الشمالي-2".

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وجاء في بيان صدر عن المكتب، اليوم الخميس: "بعد تقييم الشكوك التي تم التعبير عنها في الاحتجاجات وإجراء فحص بيئي شامل جديد لا يزال التصريح الموجود شرعيا".

وأعلنت منظمتا "Deutsche Umwelthilfe" و"NABU" البيئيتان الألمانيتان في يناير الماضي احتجاجهما على قرار المنظم "BHS" الألماني حول منح التصريح الإضافي لمد خط الأنابيب الروسي "السيل الشمالي-2" في المنطقة الاقتصادية الألمانية على امتداد 16,5 كيلومتر، ابتداء من سبتمبر عام 2020 إلى نهاية مايو عام 2021.

المصدر: نوفوستي

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