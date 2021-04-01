مقتل شرطية وهي في طريقها للعمل شرق أفغانستان

قتل مهاجمون مسلحون شرطية بالرصاص، اليوم الخميس، في شرق أفغانستان، بينما كانت متوجهة إلى عملها، حسبما قال مسؤولون إقليميون.

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وقال المتحدث باسم شرطة ولاية ننغرهار، فريد خان، إن الشرطية التي أطلق عليها الرصاص في مدينة جلال آباد، أصيبت لكنها توفيت في وقت لاحق في المستشفى، وألقت الشرطة القبض على اثنين من المشتبه بهم.

ويأتي الهجوم بعد ثلاثة أيام من حادث آخر في جلال آباد قتل خلاله ثلاث نساء يعملن في حملة إعطاء لقاح شلل الأطفال في المدينة.

ولم يعلن أحد على الفور مسؤوليته عن الهجمات في جلال آباد.

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن مقتل ثلاث نساء أخريات يعملن في محطة إذاعة وتلفزيون محلية في جلال آباد أيضا، وهناك هجمات عديدة أخرى لم يتبناها أحد.

المصدر: AP