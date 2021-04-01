جمهورية سان مارينو تؤكد نجاعة وفعالية لقاح "سبوتنيك V" الروسي

أعلن وزير الصحة في جمهورية، سان مارينو، روبرتو تشافاتا، أن استخدام بلاده لقاح "سبوتنيك V" الروسي، المضاد لفيروس كورونا، منذ فبراير الماضي، أكد نجاعته وفعاليته في مكافحة الوباء.

وقال وزير الصحة في مقابلة مع وكالة "نوفوستي": "بالتأكيد نقيم سبوتنيك V بشكل إيجابي جدا ... الدراسات القليلة التي تمكنا من إجرائها، بما في ذلك حول تكوين الأجسام المضادة، أظهرت نتائج جيدة جدا، لذلك، نأمل أن يكون لاستخدام اللقاح أثر إيجابي خلال الأيام المقبلة، ويؤدي إلى انخفاض عدد الإصابات في البلاد".

وردا على سؤال حول ما إذا تم تسجيل أي آثار جانبية أثناء استخدام "سبوتنيك V"، أكد الوزير أن اللقاح الروسي أثبت سلامته.

وأوضح أنه تم "تسجيل حالات قليلة جدا من مظاهر التأثيرات غير المرغوب فيها البسيطة، وعلى وجه الخصوص، مثل الصداع وانخفاض درجة الحرارة".

المصدر: نوفوستي