الصين.. 6 إصابات جديدة محلية بكورونا جنوب غرب البلاد
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أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية عن ست حالات إصابة جديدة محلية بكورونا في البر الرئيسي الصيني في مقاطعة يوننان جنوب غربي الصين.
وتابعت اللجنة في تقريرها اليومي، اليوم الخميس، أن البر الرئيسي سجل عشر حالات جديدة وافدة في نفس اليوم.
وأضافت اللجنة أنه لم يتم تسجيل حالات جديدة مشتبه بإصابتها أو حالات وفاة جديدة ذات صلة بالمرض.
وغادر يوم الأربعاء 9 مرضى مصابين بكوفيد-19 المستشفيات بعد تعافيهم.
ويبلغ الآن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 90217 حالة، بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4636.
المصدر: شينخوا