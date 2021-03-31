إسرائيل.. نتنياهو يدعو بينيت وساعر للانضمام له في تشكيل حكومة يمين قوية

دعا رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو رئيس تحالف "يمينا" نفتالي بينيت، ورئيس "تكفا حداشا" جدعون ساعر لوضع الأمور الشخصية جانبا والانضمام إليه في تشكيل حكومة يمين قوية.

وفي كلمة له، قال نتنياهو: "كل واحد منا اعتقد قبل الانتخابات أنه سيصل إلى الحكومة بدون شراكة الآخر، لكن الشعب قرر أنه يجب علينا الجلوس معا.. عودوا إلى البيت".

وأضاف: "بعد ثلاث عمليات انتخابية لم يتم التوصل بها إلى حسم، الشعب عبر بشكل واضح، الجمهور أعطى لأحزاب اليمين أغلبية من 65 مقعدا، وهذا يساهم بتشكيل حكومة يمين مستقرة.. حكومة تخرج إسرائيل من أزمة كورونا ضرورية مثل الهواء للرئتين".

واعتبر أن "كل حكومة أخرى ستقام ستكون حكومة يسار غير مستقرة، ستقام بشكل واضح ضد أيدلوجية الغالبية العظمى التي صوتت لحزب "الليكود" وباقي أحزاب اليمين"، مشيرا إلى أن "حكومة كهذه ستسقط بسرعة".

المصدر: "i24"