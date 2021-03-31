مسؤول أوكراني: لا داعي للبحث عن معنى خفي وراء مباحثات بوتين مع ميركل وماكرون

صرح مستشار مدير مكتب الرئيس الأوكراني ميخائيل بودولياك بأنه لا ينبغي البحث عن "معنى خفي" وراء مباحثات زعماء روسيا وألمانيا وفرنسا حول أوكرانيا دون مشاركة كييف.

وأشار بودولياك في صفحته على "فيسبوك"، إلى أن حزب "التضامن الأوروبي" المعارض الذي يقوده الرئيس الأوكراني السابق بيترو بوروشينكو، اعتبر المباحثات كأنها "اجتماع بصيغة نورماندي، يبحث خلاله "الكبار" أوكرانيا في غياب أوكرانيا".

ورفض المسؤول في الرئاسة الأوكرانية مثل هذا الموقف، قائلا إن "هذه لم تكن مفاوضات، وليس كل الاجتماعات الدولية تتطلب حضورنا. ولم تحضرها عشرات الدول، بما فيها الولايات المتحدة".

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يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي أجروا أمس الثلاثاء اتصالا هاتفيا، أعاروا جزءا كبيرا منه لمناقشة الأزمة الأوكرانية وتسوية النزاع في منطقة دونباس جنوب شرقي أوكرانيا.

وتجدر الإشارة إلى أن روسيا وألمانيا وفرنسا أعضاء في "رباعية نورماندي" الخاصة بالتسوية الأوكرانية، والتي تضم أوكرانيا أيضا.

والأخيرة لم تشارك في الاتصال أمس ولذلك أثارت مباحثات بوتين مع ميركل وماكرون الجدل في الدوائر السياسية بأوكرانيا.

المصدر: سبوتنيك