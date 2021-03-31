"يوتيوب": حجب RT العربية لم يكن متعمدا وسنعمل على منع تكرار حوادث كهذه

تلقت شبكة RT الروسية رسالة من شركة "يوتيوب" الأمريكية، أكدت فيها أن حجب "يوتيوب" قناة RT العربية في وقت سابق من اليوم، كان غير متعمد.

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وجاء في الرسالة التي وجهتها الشركة الأمريكية لـRT ردا على طلب إحاطة منها: "ما جرى اليوم من حجب قناة RT العربية لفترة قصيرة حدث عن غير عمد. سوف نحلل الموقف ونخرج بنتائج حول ما يجب فعله لتفادي تكرار مثل هذه الأعمال غير المعتمدة مستقبلا".

وتابعت: "موقفنا من مخالفات حقوق الطبع والنشر لم يتغير: ليس من المقرر اتخاذ أي إجراءات بحق القناة في الوقت الحالي".

وبعد فترة من الحجب في وقت سابق اليوم، بات بإمكان رواد "يوتيوب" مجددا الدخول إلى حساب RT العربية الذي يبلغ عدد مشاهداته 2.8 مليار مشاهدة، ويضم أكثر من 5.5 مليون مشترك.

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وشكرت مديرة RT العربية مايا مناع، الشركاء في الفرع الروسي لـ"يوتبوب" على استجابتهم السريعة لاحتواء المشكلة.

المصدر: RT