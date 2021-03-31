واشنطن تشطب شركتين إيطاليتين من قائمتها السوداء الخاصة بفنزويلا

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الأربعاء أنها شطبت من قوائمها السوداء الخاصة بفنزويلا شركتين إيطاليتين، متصلتين بشخص واحد.

وأوضح بيان للوزارة أن القيود تم رفعها عن شركتي AMG S.A.S. di Alessandro Bazzoni & C. (AMG) المسجلة في مدينة فيرونا، وSerigraphiclab di Bazzoni Alessandro المسجلة في مدينة بورتو توريس، اللتين فرضت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عقوبات عليهما، وذلك للاشتباه بمحاولتهما الالتفاف على العقوبات المفروضة ضد القطاع النفطي الفنزويلي.

المصدر: "نوفوستي"