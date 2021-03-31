الوكالة الأوروبية للأدوية تحقق في 62 تقريرا عن تخثر نادر للدم في جميع أنحاء العالم

قال رئيس الوكالة الأوروبية للأدوية إيمير كوك إن الوكالة تحقق في 62 تقريرا عن حدوث تخثر نادر للدم في جميع أنحاء العالم، دفع بعض الدول إلى الحد من استخدام لقاح "أسترازينيكا".

وقال إيمير كوك يوم الأربعاء إن ذلك يشمل 44 حالة في المنطقة الاقتصادية الأوروبية من إجمالي 9.2 مليون شخص تلقوا اللقاح في المنطقة.

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وأعلنت الوكالة الأوروبية للأدوية أن الخبراء الذين يحققون في احتمال وجود رابط بين لقاح "أسترازينيكا" وحالات تخثر الدم أو الجلطات، لم يجدوا أي عوامل خطر محددة، بما في ذلك التي على ارتباط بالعمر، غير أنهم يواصلون تحاليلهم.

وأفادت الوكالة في بيان نقلته وكالة الصحافة الفرنسية: "لم تحدد الدراسات في الوقت الحاضر أي عوامل خطر معينة مثل العمر أو الجنس أو تاريخ مرضي يتضمن مشكلات الجلطات في هذه الحالات النادرة جدا التي أفيد عنها لدى أشخاص تلقوا لقاح "أسترازينيكا".

وقالت "أسترازينيكا" اليوم إنها تحترم القرار الذي اتخذته ألمانيا بتقييد استخدام لقاحها ضد فيروس كورونا، ولكنها أكدت أن الهيئات الصحية الأخرى أقرت بسلامة اللقاح.

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وكتبت الشركة البريطانية السويدية في بيان عنها: "نحترم قرار لجنة اللقاحات بصفتها هيئة استشارية لاستخدام اللقاحات في ألمانيا"، وأضافت: "سلامة المريض تظل تمثل أولوية قصوى للشركة".

وأشارت إلى أن تحقيقات الجهات المنظمة البريطانية والأوروبية "لم تجد علاقة بين اللقاح وحدوث الجلطات".

وكانت ألمانيا قد وافقت الثلاثاء على الحد من استخدام لقاح "أسترازينيكا" لمن يبلغون من العمر 60 عاما وأكثر، بسبب مخاوف بشأن حدوث جلطات دموية لديهم.

وأوضحت الشركة أن الهيئات المنظمة في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمة الصحة العالمية توصلت إلى أن فوائد استخدام اللقاح للحماية من هذا الفيروس المميت تفوق بصورة كبيرة مخاطره على جميع الفئات العمرية.

المصدر: وكالات