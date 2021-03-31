تحويل "ديزني لاند" باريس إلى مركز للتطعيم ضد كورونا

قررت الحكومة الفرنسية إطلاق مركز للتطعيم ضد فيروس كورونا في "ديزني لاند" باريس الشهر المقبل، في ظل ارتفاع حالات الإصابة في البلاد.

وحسب صحيفة "لو باريزيان" سيدير المركز 40 فردا من رجال الإطفاء والممرضات الذين سيقدمون لقاح "فايزر" لما يصل إلى 1000 شخص يوميا.

ومن المقرر أن يعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء اليوم الأربعاء فرض إجراءات أكثر صرامة للحد من انتشار الفيروس.

وسجلت فرنسا لغاية اليوم 95337 حالة وفاة و4585385 إصابة بفيروس كورونا، وفق موقع "وورلد ميتر" المتخصص بمراقبة إحصائيات كورونا في دول العالم.

و"ديزني لاند" هو واحد من 35 منتزها ترفيهيا تم تحويلها إلى مراكز للتطعيم في جميع أنحاء فرنسا في محاولة لتسريع عملية التطعيم التي تصنف على أنها بين الأبطأ في أوروبا.

المصدر: "الإندبندنت"