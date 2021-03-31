غانتس يطالب النائب العام باختبار أهلية نتنياهو لرئاسة الحكومة

أعلن وزير الدفاع ونائب رئيس الوزراء الإسرائيلي بيني غانتس أنه وجه خطابا إلى النائب العام أفيخاي ماندلبليت، يطالبه فيه بالتأكد من أهلية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتشكيل الحكومة.

وأشار غانتس الذي يترأس تحالف "أزرق-أبيض" الوسطي، أثناء مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء، إلى أن نتنياهو يواجه اتهامات جنائية، متهما رئيس الوزراء بمحاولة تقويض النظام القضائي في إسرائيل لتفادي المثول أمام القضاء.

ونظم غانتس هذا المؤتمر بمناسبة انقضاء صلاحياته كالقائم بأعمال وزير العدل الليلة القادمة ورفض نتنياهو تعيين زعيم "أزرق-أبيض" أو أي شخص آخر لهذا المنصب، على الرغم من طلب ماندلبليت.

وفي وقت سابق من اليوم، عقد هانتس أول اجتماع مع زعيم حزب "هناك مستقبل" يائير لابيد منذ رابع انتخابات شهدتها البلاد خلال عامين، وذلك بهدف مناقشة الإطاحة بنتنياهو، دون إحراز أي نتائج تذكر.

المصدر: تايمز أوف إسرائيل + vesty.co.il