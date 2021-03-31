إسرائيل.. أحد أحزاب "القائمة المشتركة" يرفض دعم أي مرشح لتشكيل الحكومة

أعلن حزب "التجمع الوطني الديمقراطي" العربي الإسرائيلي المنتمي إلى "القائمة المشتركة" عن رفضه دعم أي مرشح لتشكيل الحكومة الجديدة، بعد رابع انتخابات شهدتها البلاد خلال عامين.

وذكر الحزب في بيان له أن مكتبه السياسي خلال اجتماع عقده اليوم الأربعاء قرر رفض التوصية على أي مرشح لتشكيل الحكومة الإسرائيلية، لا على زعيم حزب "هناك مستقبل" يائير لبيد ولا غيره.

ودعا التجمع غيره من مكونات القائمة المشتركة والأحزاب العربية إلى اتخاذ قرار مماثل، مشددا على أن جميع المرشحين لرئاسة الحكومة "يتنكرون للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ويدعمون استمرار الاحتلال وتوسيع الاستيطان وتهويد القدس واستهداف المسجد الأقصى وكل المقدسات"، بالإضافة إلى "تمسكهم بيهودية الدولة وبنظام التمييز العنصري ورفض إلغاء قانون القومية وبقية القوانين العنصرية".

وأشار التجمع إلى أنه يرى نفسه خارج ميزان اليمين واليسار الإسرائيليين ويرفض محاولات زجها إلى معسكراتهما.

المصدر: RT