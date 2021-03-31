قس أمريكي يقاضي بيلوسي وهاريس على خلفية إغلاق منطقة الكابيتول

رفع قس أمريكي دعوى على رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي ونائبة الرئيس كامالا هاريس ومجلس شرطة الكابيتول، مدعيا أن إغلاق المنطقة المحيطة بمبنى الكابيتول ينتهك حقوقه في التعديل الأول.

وقال القس باتريك ماهوني في شكواه التي قدمها إلى المحكمة الفيدرالية، إنه كان يحاول إقامة وقفة صلاة ليوم الجمعة العظيمة على الرصيف بالقرب من الشرفة الغربية لمبنى الكابيتول، لكن السلطات رفضت طلبه.

وأشار إلى أنه أقام العديد من الأحداث المماثلة في نفس الموقع في الماضي، بما في ذلك العام الماضي، عندما عمل مع شرطة الكابيتول للتأكد من امتثال الحدث لقيود كوفيد-19، مشددا على أن "التصرفات التي قام بها المدعى عليهم خلقت منطقة يحظر فيها الكلام في أحد أهم المنتديات العامة في البلاد".

وقال ماهوني إن "حادث اقتحام الكابيتول ألهمه للقيام بالوقفة التي نبغي منها التوسل إلى الله لشفائنا من الانقسام الذي وقع في أمتنا منذ الأحداث المأساوية في 6 يناير 2021".

واعتبر أن منعه من عقد الوقفة ينتهك حقوق التعديل الأول له المتعلق بحرية التعبير والتجمع وممارسة الدين بحرية، كما ينتهك حقه في التعديل الخامس في محاكمة عادلة وقانون استعادة الحرية الدينية.

المصدر: "فوكس نيوز"