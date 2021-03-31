أردوغان: حان الوقت لإطلاق صفة منظمة دولية على "المجلس التركي"

اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن الوقت قد حان لإطلاق صفة منظمة دولية على مجلس تعاون الدول الناطقة بالتركية "المجلس التركي".

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جاء ذلك خلال مشاركته، اليوم الأربعاء، في القمة غير الرسمية، لمجلس تعاون الدول الناطقة بالتركية "المجلس التركي" المقامة عبر تقنية فيديو كونفرنس.

وقال أردوغان :"واثق أن الوقت حان لإطلاق صفة منظمة دولية على المجلس التركي"، موضحا أن "التغيرات التي تواجه العالم تزيد من أهمية كيانات التعاون مثل المجلس التركي".

وأشار أردوغان إلى أن "المجلس التركي استكمل طابعه المؤسسي خلال 12 عاما، وهو يتمتع بسمعة دولية عالية".

وأعرب الرئيس التركي، عن أمله في أن تعقد القمة العادية الثامنة لـ"المجلس التركي" باسطنبول في 12 نوفمبر المقبل.

المصدر: الأناضول





