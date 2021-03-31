أردوغان ينوي زيارة مدينة استراتيجية في قره باغ قريبا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه ينوي زيارة مدينة شوشا العريقة في إقليم قره باغ والتي انتزعتها أذربيجان من الجانب الأرمني خلال الجولة الأخيرة من النزاع هناك.

وشدد أردوغان، خلال مشاركته اليوم الأربعاء في القمة الافتراضية غير الرسمية لمجلس تعاون الدول الناطقة بالتركية "المجلس التركي"، على ضرورة أن تستمر تلك الدول في دعم أذربيجان في "حماية المعالم التركية في قره باغ وإعادة إحيائها".

وتابع: "آمل أن نزور قريبا، بعد عيد رمضان الكريم، مدينة شوشا ما سيصبح عيدا آخر بالنسبة لنا".

وأصبحت استعادة أذربيجان السيطرة على شوشا التي تحظى بأهمية استراتيجية كبيرة، في نوفمبر الماضي أكبر هزيمة ميدانية تكبدها الجانب الأرمني خلال الجولة الأخيرة من نزاع قره باغ.

وعقب سقوط شوشا، وافق رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان على توقيع إعلان ثلاثي مع الرئيسين الأذربيجاني إلهام علييف والروسي فلاديمير بوتين بشأن وقف القتال في قره باغ قدمت بموجبه يريفان تنازلات ترابية ملموسة.

المصدر: الأناضول