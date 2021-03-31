واشنطن تعلن أن السودان دفع لها 335 مليون دولار كتعويضات لضحايا تفجيري السفارة والمدمرة يو إس.إس كول

قالت وزارة الخارجية الأمريكية الأربعاء إن واشنطن حصلت على 335 مليون دولار من السودان كتعويضات لضحايا تفجيري السفارة والمدمرة يو إس.إس كول.

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وتلقت الولايات المتحدة 335 مليون دولار من السودان لتعويض ضحايا تفجيرات 1998 لسفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا والسفارة الأمريكية كول في عام 2000 وكذلك مقتل الموظف جون جرانفيل في عام 2008، حسبما قال وزير الخارجية أنتوني بلينكين في بيان يوم الأربعاء.

وقال بلينكين عن الضحايا "نأمل أن يساعدهم هذا في إيجاد حل للمآسي الرهيبة التي حدثت". "مع هذه العملية الصعبة وراءنا، يمكن للعلاقات الأمريكية السودانية أن تبدأ فصلا جديدا".







المصدر: رويترز