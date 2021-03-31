مديرة RT العربية: نعتقد أن حساب قناتنا على "يوتيوب" تعرض لهجوم منسق

قالت مديرة قناة RT العربية مايا مناع، ردا على ادعاءات شركة Business Casual Holdings بأن القناة انتهكت حقوق النشر، إن القناة قد تكون تعرضت لـ"هجوم منسق".

وجاء في تصريحات مناع ما يلي:

(6) هذا ويقوم فريقنا بالعمل مع ممثلي موقع اليوتيوب على التمحيص في أسباب الحجب. جميع الفيديوهات متاحة على موقع https://t.co/TK8rGqLm10. — Maya Manna (@mayamanna) March 31, 2021

"نعتقد أن حساب قناة RT الناطقة بالعربية على موقع "يوتيوب" تعرض لهجوم منسق. لقد اشترك في قناتنا RT العربية على مدار 13 عاما مضت، ما يربو على 5.5 مليون مستخدم على موقع "يوتيوب"، وحصدت القناة 2.8 مليار مشاهدة، لتصبح واحدة من الأصوات الرائدة في الفضاء الإخباري العالمي باللغة العربية.

والآن قد تكون هناك محاولة لحجب هذا الصوت باتهامات غير مثبتة بانتهاك حقوق النشر باستخدام عدد من الصور التاريخية، التي تقدمت بها شركة "بيزنس كاجوال هولدينغز" (Business Casual Holdings).

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نحن قلقون من أن الادعاءات الكاذبة من قبل هذه الشركة بأنها "تقاضي السلطات الروسية" في الوقت الذي ترفع فيه دعوى قضائية ضد قناة RT حصرا، متهمة إياها بانتهاك حقوق النشر، تدل على التحيز السياسي المحتمل لهذه الخطوة، وتدل أيضا على أنه من السهل التلاعب بسياسات موقع "يوتيوب" وإساءة استخدامها".

وكان موقع "يوتيوب" قد حجب قناة RT العربية، التي يبلغ عدد مشاهداتها 2.8 مليار مشاهدة، وتضم أكثر من 5.5 مليون مشترك، صباح اليوم الأربعاء 31 مارس.

وقد وقع الحظر بعد تلقي القناة 4 مخالفات من نفس المستخدم المسجّل في الولايات المتحدة الأمريكية تحت العلامة التجارية "بيزنس كاجوال" Business Casual. وقد تلقت القناة هذه الإنذارات في وقت قصير من نفس المستخدم (في الفترة من 11 يناير وحتى 25 مارس)، وهو في حد ذاته أمر غير مسبوق، خاصة وأن القضية تخص قناة إخبارية بهذا الحجم والانتشار.

المصدر: RT