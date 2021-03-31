مديرة RT العربية: ما نتعرض له هو هجوم منسق بدوافع سياسية

ردا على حجب موقع "يوتيوب" قناة RT العربية (5.5 مليون مشترك)، صرحت مديرة القناة، مايا مناع، بأن ما تعرضت له القناة هو "هجوم منسق من منظمة يمولها أثرياء".

وجاء في تصريحات مناع:

(6) هذا ويقوم فريقنا بالعمل مع ممثلي موقع اليوتيوب على التمحيص في أسباب الحجب. جميع الفيديوهات متاحة على موقع https://t.co/TK8rGqLm10. — Maya Manna (@mayamanna) March 31, 2021



"لقد اشترك في قناتنا RT العربية، على مدار 14 عاما مضت، ما يربو على 5.5 مليون مستخدم على موقع "يوتيوب"، وحصدت القناة 2.8 مليار مشاهدة، لتصبح واحدة من الأصوات الرائدة في الفضاء الإخباري العالمي باللغة العربية.

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ما يحاولونه الآن هو حجب هذا الصوت، باستخدام أداة سريعة، واستجابة أوتوماتيكية للادعاءات المشكوك في مصداقيتها بشأن انتهاك حقوق النشر، باستخدام عدد من الصور التاريخية، والتي تقدمت بها شركة "بيزنس كاجوال هولدينغز" Business Casual Holdings.

إن الادعاءات الكاذبة لهذه الشركة بأنها "تقاضي السلطات الروسية"، بغرض الحصول على تعويض عن انتهاك حقوق الطبع والنشر من قناة RT، تثبت أن الدافع وراء هذه المبادرة تحيز سياسي، كما تؤكد على إمكانية التلاعب بمنصة "يوتيوب" وإساءة استخدامها من قبل مستخدمين عديمي الضمير".

وكان موقع "يوتيوب" قد حجب قناة RT العربية، التي يبلغ عدد مشاهداتها 2.8 مليار مشاهدة، وتضم أكثر من 5.5 مليون مشترك، صباح اليوم الأربعاء 31 مارس.

وقد وقع الحظر بعد تلقي القناة 4 مخالفات من نفس المستخدم المسجّل في الولايات المتحدة الأمريكية تحت العلامة التجارية "بيزنس كاجوال" Business Casual. وقد تلقت القناة هذه الإنذارات في وقت قصير من نفس المستخدم (في الفترة من 11 يناير وحتى 25 مارس)، وهو في حد ذاته أمر غير مسبوق، خاصة وأن القضية تخص قناة إخبارية بهذا الحجم والانتشار.

المصدر: RT