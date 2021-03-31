لافروف يعلق على فكرة إنشاء ناتو شرق أوسطي وآسيوي

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، معلقا على وجود اتجاهات، نحو تأسيس حلف للناتو في الشرق الأوسط، وفي آسيا، إن الحلف الموجود "يكفي".

وأضاف لافروف، في جلسة لنادي "فالداي" خاصة بالشرق الأوسط: "آمل فعلا في أن تتراجع شدة العداء لإيران، وتفسح المجال للفكر السليم، وأن تندثر في الماضي الأفكار مثل إنشاء حلف شمال الأطلسي في الشرق الأوسط، لأن الناتو الموجود يكفي في مكانه الحالي".

وشدد لافروف، على أن كلماته تنطبق كذلك على ما يسمى "بالناتو الآسيوي".

المصدر: نوفوستي