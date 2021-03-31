 
مباشر

السفارة الروسية في أستراليا: تأثير العقوبات الجديدة يميل إلى الصفر

أخبار العالم

السفارة الروسية في أستراليا: تأثير العقوبات الجديدة يميل إلى الصفر
مبنى السفارة الروسية في أستراليا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q32c

أعلنت السفارة الروسية لدى أستراليا أن سبب العقوبات التي فرضتها أستراليا على روسيا ليست لها صلة بالقرم والعلاقات الثنائية مع موسكو، مشيرة إلى أن تأثيرها العملي "سيميل إلى الصفر".

إقرأ المزيد
أستراليا تفرض عقوبات جديدة على روسيا بسبب جسر القرم
أستراليا تفرض عقوبات جديدة على روسيا بسبب جسر القرم

وجاء في بيان نشر على موقع السفارة اليوم الأربعاء: "من المفهوم أن شركائنا الأستراليين فرضوا عقوبات جديدة على روسيا لأسباب لا صلة لها بالوضع حول القرم وأوكرانيا أو العلاقات الثنائية بين أستراليا وروسيا. كما من الواضح أن التأثير العملي لهذه العقوبات مثل كل العقوبات السابقة يميل إلى الصفر".

وأضاف: "انضمت أستراليا من جديد إلى صفوف الدول التي تفرض عقوبات غير شرعية على المواطنين الروس والشركات الروسية بسبب انضمام القرم إلى روسيا".

وتابع: "لسوء الحظ فإن الأستراليين الذي يقيمون عاليا استقلالهم ولن يتخلوا عن حقهم في أن يقرروا كيف يعيشون، وجدوا أنفسهم من جديد مع من يحاول على مدى 8 سنوات إجبار سكان القرم على التخلي على خيارهم الديمقراطي الحر. ومن المهم أن كانبيرا التي تدين الأعمال الروسية لتطوير البنية التحتية لشبه الجزيرة لصالح سكانها، "لا تلاحظ محاولات كييف اللإنسانية لخنق سكان القرم بالحصار المائي. ومع ذلك ربما ليس من السهل تحليل الوضع في مثل هذه المنطقة البعيدة عن استراليا بشكل مستقل. ومن الأسهل استخدام الاعتقادات الجاهزة حول "الضم" والتدخل" بلا تفكير".

وأعلنت أستراليا وكندا أمس الثلاثاء توسيع عقوباتهما المفروضة على روسيا بسبب القرم. وشملت العقوبات الجديدة أشخاصا وعدة شركات مرتبطة ببناء جسر القرم.

وردا على ذلك دعا رئيس لجنة برلمان القرم لشؤون الدبلوماسية الشعبية والعلاقات بين الشعوب، يوري غيمبل، الدبلوماسيين الكنديين والأستراليين للقيام بزيارة إلى القرم، واعدا بتنظيم جولة لهم إلى جسر القرم.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا