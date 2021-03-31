الصين: يجب على منظمة على الصحة العالمية دراسة احتمال تسرب كورونا من مختبر أمريكي

قالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية هوا تشونينغ، إنه يجب على منظمة الصحة العالمية، دراسة احتمال تسرب فيروس كورونا المستجد من مختبر أمريكي.

وذكرت المتحدثة، في مؤتمر صحفي دوري اليوم، أنه يحتمل تسرب هذا الفيروس، من المختبر العسكري الأمريكي في فورت ديتريك، ومن مؤسسات أمريكية مماثلة، تنتشر في بلدان أخرى.

وأضافت الدبلوماسية الصينية: "بخصوص استمرار احتمال تسرب الفيروس نتيجة خطأ أو حادث في المختبر، قال أعضاء مجموعة الخبراء إنهم في حال الضرورة، سيجرون دراسات في المختبرات حول العالم. وكما تعلمون تم بالفعل إجراء مثل هذه الدراسة في المختبرات في ووهان. ولكن متى سيتم فتح أبوب فورت ديتريك أمام الخبراء".

وتابعت المتحدثة القول: "أود أن أسألكم، لماذا لا تتحدث وسائل الإعلام الأجنبية عن مختبرات فورت ديتريك. ظهرت أنباء عن ذلك في يونيو 2019، لكنها اختفت بعد ذلك. لماذا تلتزمون الصمت؟" .

المصدر: تاس