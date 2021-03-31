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رجل يحمل منشارا حاول اقتحام مبنى البرلمان في سلوفينيا

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رجل يحمل منشارا حاول اقتحام مبنى البرلمان في سلوفينيا
Reuters
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نقلت الوكالة الوطنية "إس تي إي" في سلوفينيا عن وزارة الداخلية، أن رجلا يحمل منشارا آليا حاول اقتحام مبنى البرلمان السلوفيني مساء الثلاثاء.

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وأوضحت الوكالة أن رجلا بمنشار اقترب من مبنى جمعية سلوفينيا الوطنية، الهيئة التشريعية في البلاد، إلا أن رجال الأمن المكلفين بحراسة الموقع قاموا باحتجازه.

وأشارت إدارة شرطة العاصمة ليوبليانا إلى أنه لم يصب أحد بأذى في الحادث.

وروي أن الرجل حاول الدخول إلى مبنى السلطة التشريعية في سلفينيا، وأنه صرخ أثناء اعتقاله: "كفى إغلاقا".

وكان برلمان سلوفينيا في ذلك الوقت يعقد اجتماعا بشأن منح الثقة برئيس الجمعية التشريعية إيغور زورشيش، حيث أعرب النواب عن ثقتهم به بأغلبية الأصوات.

المصدر: نوفوستي

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