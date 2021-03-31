مسؤول صيني: لا أساس للادعاءات بعدم مشاركة بكين لبيانات فيروس كورونا

قال مسؤول صحي صيني كبير اليوم الأربعاء، إنه لا يوجد أساس واقعي للاتهامات بأن الصين لم تشارك البيانات مع الباحثين المعينين من قبل منظمة الصحة العالمية للنظر في أصول COVID-19.

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ولفت ليانج وانيان، الذي كان قائدا مشاركا للدراسة المشتركة حول أصول COVID-19 التي أجرتها الصين ومنظمة الصحة العالمية والتي نشرت يوم الثلاثاء، إلى أن الباحثين الصينيين والدوليين تمكنوا من الوصول إلى نفس البيانات.

وقال أيضا إن الجزء الصيني من البحث المشترك قد اكتمل الآن، وأن العالم بحاجة إلى مزيد من البحث في الحالات المبكرة المحتملة لـ COVID-19 خارج الصين في المرحلة التالية من بحثه حول أصول الوباء.

وأشار المسؤول إلى أنه وفقا للقوانين الصينية، فإنه لا يمكن أخذ بعض البيانات، ولا يمكن تصويرها، ولكن عندما قمنا بتحليل البيانات معا في ووهان، تمكن الجميع من الاطلاع على قاعدة البيانات والمعلومات الخاصة بنا.

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اتهم الصين "بحجب بيانات عن محققي المنظمة الذين سافروا إلى الصين للبحث في منشأ فيروس كورونا".

كما استبعد أن يكون هذا التقييم شاملا بما يكفي، مشيرا إلى أن هناك حاجة لمزيد من البيانات والدراسات للوصول إلى استنتاجات أقوى.

المصدر: رويترز + نوفوستي