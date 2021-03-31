عمدة باريس تدعو إلى إغلاق المدارس لكبح جماح كورونا

قالت عمدة باريس آن هيدالغو الأربعاء، إنه ينبغي إغلاق المدارس للحد من انتشار فيروس كوفيد -19، متحدثة قبل إجراءات تقييدية جديدة محتملة ستعلن عنها الحكومة في وقت لاحق اليوم.

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وقالت هيدالغو في حديث لقناة BFM TV: "أعتقد أنه يجب إغلاق المدارس".

في غضون ذلك، قال الإليزيه، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيلقي كلمة مساء اليوم الأربعاء الساعة الثامنة مساء، حيث يثير الوضع الصحي بفرنسا القلق بسبب وباء كوفيد -19.

وسجلت فرنسا لغاية اليوم 4,585,385 إصابة بفيروس كورونا و95,337 حالة وفاة جراء فيروس كورونا وفق ما أفاد موقع "وورلدوميترز إنفو" المتخصص بمراقبة إحصائيات كورونا في دول العالم.

المصدر: رويترز