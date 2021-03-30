السجن مدى الحياة لبريطاني قتل زوجته وقطعها إربا بعد خلاف على رقائق بطاطا

أقدم بريطاني في الـ49 من عمره على قتل زوجته خنقا وتخلص من جثتها بإلقائها في حديقة ريفية، على الرغم من أنهما كانا حبيبين منذ الطفولة واستمر زواجهما 24 عاما.

وحكم بالسجن مدى الحياة على الزوج توماس ماكان الذي خنق زوجته إيفون في حمام منزلهما في ستوكبورت، بعد خلاف حول كيس من الرقائق المجمدة تركت خارج الثلاجة.

وقام ماكان بتقطيع جثة زوجته الأم لأربعة أطفال، وواصل بعث رسائل نصية والرد على أطفاله، متظاهرا بأن والدتهم لا تزال على قيد الحياة.

وقال للشرطة في ما بعد: "قتلت زوجتي وتخلصت منها مثل القمامة بعد أن فقدت السيطرة ولم أستطع التوقف".

25 May 2020: The body of Yvonne McCann, 46, was found in several parts in a park in Stockport, Greater Manchester. It is thought she had been killed between 22 and 25 May. Her husband, Thomas McCann, 48, has been charged with her murder. pic.twitter.com/sSBOnrRvIH — CountingDeadWomen (@CountDeadWomen) June 1, 2020

يذكر أنه بعد العثور على جثة الضحية مقطعة، ساعدت تسجيلات كاميرات مراقبة في كشف جريمة الزوج، حيث شوهد يحمل أكياس قمامة إلى سيارته وأيضا شوهد أثناء سيره في اتجاه حديقة محلية للتخلص منها هناك، كما تبين أنه مصاب بخدوش على وجنته وذراعيه ويديه.

وأشارت تقارير نشرتها الصحف البريطانية إلى أنه لم يتم التوصل سوى إلى 50 في المائة من جثة الضحية.

المصدر: وسائل إعلام بريطانية