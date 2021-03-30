مصدر: معظم أعضاء مجلس الأمن دانوا إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ

أفاد مصدر دبلوماسي لوكالة "نوفوستي" الروسية بأن معظم أعضاء مجلس الأمن الدولي دانوا العمليات الأخيرة من إطلاق كوريا الشمالية لصواريخها.

وقال المصدر في أعقاب جلسة مغلقة لمجلس الأمن، اليوم الثلاثاء، إن "معظم أعضاء مجلس الأمن دانوا عملية الإطلاق التي تعتبر انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الشأن، وتهديدا على السلام والأمن الدولي".

وأشار المصدر إلى أن جميع الأعضاء أعربوا عن تأييدهم للحوار والمفاوضات حول قضية كوريا الشمالية النووية.

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وأضاف أن بعض المشاركين في المناقشات أشاروا إلى التأثير السلبي للعقوبات على الوضع الإنساني في كوريا الشمالية.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن مصدر آخر قوله، إن غالبية الدول الأعضاء قلقة إزاء التجارب الصاروخية لكوريا الشمالية، لكن الجميع أكدوا أن الهدف هو تحقيق الإخلاء الكامل والقابل للتحقق لشبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية، وذلك بشكل لا رجعة فيه.

المصدر: نوفوستي