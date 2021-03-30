"أكسيوس": واشنطن "تعاني" للتواصل مع طهران حول الاتفاق النووي

ذكرت مصادر أمريكية مطلعة لموقع "أكسيوس" أن جهود إدارة الرئيس جو بايدن لإعادة التواصل مع إيران حول برنامجها النووي، تواجه ثلاث عقبات رئيسية.

وأوضح المسؤولون الأمريكيون أن العقبات هي: الافتقار إلى قنوات اتصال مباشرة وانقسامات داخل القيادة في طهران والانتخابات الرئاسية الإيرانية الوشيكة، وأشاروا إلى أنه من خلال القنوات غير المباشرة، تحاول الولايات المتحدة قياس ما يتطلبه الأمر لبدء المحادثات. في مرحلة ما، اعتقدت الولايات المتحدة أن الإيرانيين مستعدون لقبول نهج تدريجي، ثم أوضح الإيرانيون أنهم لن يقبلوا ذلك.

ووفقا للمصادر، اقترحت الولايات المتحدة أن تبدأ العملية بإلغاء تجميد الولايات المتحدة للأموال الإيرانية المحتجزة في كوريا الجنوبية مقابل وقفها بعض خروق الاتفاق النووي وإيران رفضت.

وقال المسؤولون الأمريكيون إن إدارة بايدن "تعاني من أجل فهم كيف يريد الإيرانيون المضي قدما وتعتقد أن عدم الوضوح يرجع جزئيا إلى الانقسامات داخل القيادة الإيرانية.

المصدر: "أكسيوس"