45 قتيلا في مراسم تشييع رئيس تنزانيا الراحل جون ماغوفولي

أعلنت الشرطة التنزانية مقتل 45 شخصا في تدافع أثناء تشييع الرئيس الراحل جون ماغوفولي في دار السلام.

وقال قائد شرطة منطقة دار السلام لازارو مامبوساسا: "كان هناك الكثير من الأشخاص الذين أرادوا دخول الملعب ولم يتحل بعضهم بالصبر.. حاولوا الدخول عنوة ما نجم عنه التدافع.. قتل 45 شخصا في الحادث" وأفاد بأن 5 من القتلى ينتمون لعائلة واحدة.

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وأعلن في وقت سابق عن مقتل امرأة وأربعة أطفال في الحادث الذي وقع في ملعب أوهورو.

وقال مامبوساسا إن العشرات جرحوا في التدافع ولكن خرج معظمهم من المستشفى.

واصطف عشرات الآلاف في شوارع دار السلام لوداع ماغوفولي الذي أعلنت الحكومة عن وفاته فجأة جراء مرض غامض في 17 مارس.

وتوفي ماغوفولي عن 61 عاما جراء ما قالت السلطات إنها مشكلة في القلب، بعدما تغيب لأسباب غامضة نحو 3 أسابيع وسط تساؤلات بشأن إن كانت وفاته ناجمة عما قالت المعارضة إنها إصابته بكورونا.

وتزامن الخبر مع ترشيح الرئيسة التنزانية سامية سولو حسن وزير المالية فيليب مبانغو نائبا لها، وسيتم التصويت على هذا الترشيح في موعد لاحق اليوم الثلاثاء في البرلمان.

وتولت سامية حسن الرئاسة في بلادها بعد وفاة ماغوفولي في وقت سابق من الشهر الجاري.

المصدر: أ ف ب