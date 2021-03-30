 
مباشر

45 قتيلا في مراسم تشييع رئيس تنزانيا الراحل جون ماغوفولي

أخبار العالم

45 قتيلا في مراسم تشييع رئيس تنزانيا الراحل جون ماغوفولي
Reuters
رئيس تنزانيا الراحل جون ماغوفولي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q2x7

أعلنت الشرطة التنزانية مقتل 45 شخصا في تدافع أثناء تشييع الرئيس الراحل جون ماغوفولي في دار السلام.

وقال قائد شرطة منطقة دار السلام لازارو مامبوساسا: "كان هناك الكثير من الأشخاص الذين أرادوا دخول الملعب ولم يتحل بعضهم بالصبر.. حاولوا الدخول عنوة ما نجم عنه التدافع.. قتل 45 شخصا في الحادث" وأفاد بأن 5 من القتلى ينتمون لعائلة واحدة.

إقرأ المزيد
تنزانيا.. وفاة الرئيس جون ماغوفولي بفيروس كورونا
تنزانيا.. وفاة الرئيس جون ماغوفولي بفيروس كورونا

وأعلن في وقت سابق عن مقتل امرأة وأربعة أطفال في الحادث الذي وقع في ملعب أوهورو.

وقال مامبوساسا إن العشرات جرحوا في التدافع ولكن خرج معظمهم من المستشفى.

واصطف عشرات الآلاف في شوارع دار السلام لوداع ماغوفولي الذي أعلنت الحكومة عن وفاته فجأة جراء مرض غامض في 17 مارس.

وتوفي ماغوفولي عن 61 عاما جراء ما قالت السلطات إنها مشكلة في القلب، بعدما تغيب لأسباب غامضة نحو 3 أسابيع وسط تساؤلات بشأن إن كانت وفاته ناجمة عما قالت المعارضة إنها إصابته بكورونا.

وتزامن الخبر مع ترشيح الرئيسة التنزانية سامية سولو حسن وزير المالية فيليب مبانغو نائبا لها، وسيتم التصويت على هذا الترشيح في موعد لاحق اليوم الثلاثاء في البرلمان.

وتولت سامية حسن الرئاسة في بلادها بعد وفاة ماغوفولي في وقت سابق من الشهر الجاري.

المصدر: أ ف ب

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا