الهند.. إصابات في صفوف الشرطة باشتباكات مع محتجين سيخ مسلحين بالسيوف

هاجم محتجون سيخ في الهند أفراد الشرطة احتجاجا على حظر السلطات للمسيرات الدينية التقليدية للسيخ لمنع انتشار فيروس كورونا، مما أسفر عن وقوع إصابات في صفوف الشرطة.

وأظهرت لقطات فيديو، تناقلها مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، أن مسلحين بالسيوف يخرجون من معبد للسيخ ويعتدون على الشرطة في مدينة نانديد بولاية ماهاراشترا في وسط الهند، التي تعتبر وجهة للحجاج السيخ.

Waheguru Save my India 😔 Save my Maharashtra from these rioters.. People used to feel safe with Sikhs.. First Red Fort Now Nanded ... These people will destroy Sikhism.. No one in India should be allowed to wave swords..Feeling ashamed pic.twitter.com/xaRQqcsxaF — Sardar Lucky Singh 🇮🇳 (@iFearlessSingh) March 29, 2021

وقال قائد الشرطة المحلية برامود كومار شيفالي، إن السلطات أبلغت القادة الدينيين في المعبد بحظر المسيرات الدينية التقليدية بمناسبة العيد "هولا موهالا" للسيخ، بسبب تردي الوضع الوبائي في الولاية.

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وأضاف قائد الشرطة أن رجالالدين وافقوا على عدم إجراء المسيرات والاكتفاء بالاحتفالات المحدودة في المعبد.

وأشار إلى أن عددا من السيخ عارضوا حظر المسيرات، وهاجم نحو 300 منهم أفراد الشرطة، مما أسفر عن إصابة 4 شرطيين بجروح وتوقيف نحو 20 شخصا.

وأصبحت ماهاراشترا الولاية الأكثر انتشارا للفيروس في الهند خلال الأيام الأخيرة، حيث تم تسجيل 31.6 ألف إصابة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وهناك نحو 338 ألف مصاب يتلقون العلاج في الولاية.

المصدر: نوفوستي