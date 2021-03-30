دبلوماسي أمريكي: بلينكن بصدد تعديل أجندة إدارة ترامب لحقوق الإنسان

يعتزم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلغاء مخطط دعمه سلفه مايك بومبيو، لتقييد نهوض الولايات المتحدة بحقوق الإنسان في الخارج من أجل دعم قضايا يفضلها المحافظون.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية قوله، إن "بلينكن يعتزم التعبير عن الرفض بشكل حاسم لتقرير أعده وزير الخارجية السابق مايك بومبيو والذي سعى إلى تقليص عدد الحريات التي تحظى بالأولوية في السياسة الخارجية الأمريكية".

وأضاف أن "بلينكن بصدد إلغاء قرار إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب بإزالة أقسام تتعلق بالحقوق الإنجابية من تقارير وزارة الخارجية السنوية لحقوق الإنسان في الدول الأجنبية.

وتعرض التقرير الصادر عن لجنة بومبيو للحقوق غير القابلة للتصرف إلى انتقادات شديدة من جماعات حقوق الإنسان.

وأدان المدافعون عن حقوق الإنسان تقرير اللجنة المكون من 60 صفحة عندما كشف عنه بومبيو العام الماضي وسط ضجة كبيرة من المحافظين الدينيين والاجتماعيين.

وكان التقرير جزءا من جهد أوسع لإدارة ترامب لاستعادة أولوية ما اعتبره المسؤولون قيم الآباء المؤسسين للولايات المتحدة.

المصدر: "أسوشيتد برس"