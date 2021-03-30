دبلوماسيون: الاتحاد الأوروبي بصدد معاقبة مزيد من الإيرانيين على انتهاكات حقوقية

قال ثلاثة دبلوماسيين بالاتحاد الأوروبي إن الاتحاد بصدد الموافقة على فرض عقوبات تشمل بعض الأفراد الإيرانيين بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان، وذلك في أول إجراء من نوعه منذ عام 2013.

وقال الدبلوماسيون إن من المتوقع أن يوافق مبعوثو الاتحاد يوم الأربعاء على تجميد أصول هؤلاء وفرض حظر على سفرهم، على أن يتم نشر أسمائهم الأسبوع المقبل عندما تدخل العقوبات حيز التنفيذ.

ولم يذكر الدبلوماسيون المزيد من التفاصيل كما أحجم الاتحاد الأوروبي عن التعليق.

ورفضت إيران مرارا اتهامات الغرب لها بانتهاك حقوق الإنسان.

المصدر: رويترز