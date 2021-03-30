استطلاع: غالبية الأمريكيين يعارضون طريقة تعامل بايدن مع ملف الهجرة

كشف استطلاع جديد للرأي نشر اليوم الثلاثاء أن 54% من الأمريكيين يعارضون استجابة الرئيس الأمريكي جو بايدن لملف الهجرة على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.

وأظهر الاستطلاع الذي أجرته NPR Marist أن ربع المستطلعين من الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه بادين يرفضون طريقة تعامل الرئيس مع الملف، بينما قالت غالبية كبيرة من الجمهوريين بنسبة 89% وكذلك أغلبية طفيفة من المستقلين بنسبة 53% إنهم لا يتفقون مع إدارة بايدن للملف.

أما في ما يتعلق بجائحة كورونا وتعامله معها أعرب 65% من المستطلعين عن موافقتهم، وهذا يشمل ثلث الجمهوريين بنسبة 31% بالإضافة إلى 94% من الديمقراطيين و64% من المستقلين.

المصدر: The Hill