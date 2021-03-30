قافلة من مئات المهاجرين تغادر هندوراس متوجهة إلى الولايات المتحدة

انطلق مئات الهندوراسيين إلى حدود غواتيمالا اليوم الثلاثاء سعيا للوصول إلى الولايات المتحدة للهروب من تأثير كورونا والكوارث الطبيعية.

وكانت مجموعة المهاجرين هذه، ثاني قافلة كبيرة تنطلق من هندوراس هذا العام، في أعقاب الفيضانات الكارثية في نوفمبر من إعصاري إيتا وإيوتا، والتي ضربت اقتصادا كان يعاني بشكل خطير.

وبدأت قافلة المهاجرين في هندوراس ومعظمها من الشباب الذين يحملون حقائب ظهر ونساء يحملن أطفالا، بالسير في الصباح الباكر من محطة للحافلات في مدينة سان بيدرو سولا الشمالية إلى بلدة كورينتو على الحدود مع غواتيمالا.

وقال المهاجر كارلوس فلوريس لمحطة تلفزيونية محلية: "عليك أن تخاطر لكي تتمتع بحياة أفضل في الولايات المتحدة، في هندوراس لن نفعل أي شيء. هنا بالكاد يمكنك أن تأكل بما تكسبه، حتى إذا كان بإمكانك العثور على عمل".

المصدر: رويترز