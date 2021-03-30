تقرير: هاريس تواجه مكالمة حساسة مع رئيس دولة يتصرف "كمهرب مخدرات"

تبدأ نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس هذا الأسبوع اتصالاتها لمعالجة أزمة المهاجرين، إلا أن إحدى المكالمات حساسة لأنها ستكون مع رئيس دولة يتصرف "كمهرب مخدرات"، حسب مدعين عامين.

وخلال محاكمة اتحادية لتهريب المخدرات قال مساعد سابق لرئيس هندوراس خوان أورلاندو هيرنانديز، إن الأخير قبل ملايين الدولارات في شكل رشاوى وساعد في حماية تدفق الكوكايين إلى الولايات المتحدة.

إلا أنه لم يتم توجيه أي اتهام إلى هيرنانديز ونفى الأخير صحة هذه المزاعم.

وبحسب شبكة abc news فإن العديد من المهاجرين الذين يصلون إلى الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، يفرون من العنف والمخدرات والفساد في هندوراس تحت إشراف هيرنانديز.

وقالت إنه في ضوء المزاعم ضده، هناك ضغوط متزايدة على إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لتغيير نهجها تجاه هيرنانديز.

وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية لشبكة abc news أن إدارة بايدن تكرر مهامها "لمحاربة الفساد في هندوراس وسوف ندعم ونعمل مع القادة الملتزمين بهذه الأهداف نفسها".

المصدر: abc news