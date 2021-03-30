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تعرّض أمريكية من أصول آسيوية للاعتداء في نيويورك (فيديو+صور)

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تعرّض أمريكية من أصول آسيوية للاعتداء في نيويورك (فيديو+صور)
Reuters
نيويورك، أرشيف
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تعرضت أمريكية من أصول آسيوية للاعتداء من رجل ركلها مرارا أمام المارة الذين وقفوا متفرجين، ويبدو ذلك في تسجيل مصور التقطته كاميرا مراقبة أمنية نشرته شرطة نيويورك.

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وقالت شرطة نيويورك إن المرأة (65 عاما) كانت تسير في وسط مانهاتن بعد ظهر الاثنين عندما اقترب منها رجل وركلها على بطنها وطرحها أرضا.

وقالت الشرطة إن "الرجل داس وجه المرأة بقدمه عدة مرات بينما كان يصرخ في وجهها بعبارات عداء للآسيويين".

وأظهرت اللقطات أنه سار مبتعدا بعد ذلك وكأنه لم يفعل شيئا، وتم نقل المرأة إلى المستشفى وهي تعاني من إصابات خطيرة.

تعرّض أمريكية من أصول آسيوية للاعتداء في نيويورك (فيديو+صور)
AP
الشخص المتهم
تعرّض أمريكية من أصول آسيوية للاعتداء في نيويورك (فيديو+صور)
AP

وفي وقت لاحق ، ظهر رجلان آخران يرتديان سترات، وأغلق أحدهما الباب بينما كانت المرأة ملقاة على الأرض.

وكتبت شركة "ب رودسكي" للتطوير العقاري التي تتولى إدارة المبنى، على موقع "إنستغرام"، أنها على علم بواقعة الاعتداء، وقالت إن الموظفين الذين شهدوا الاعتداء دون حراك تم إيقافهم عن العمل لحين انتهاء التحقيق.

وتحقق فرقة مكافحة جرائم الكراهية التابعة لشرطة نيويورك في الاعتداء، وطلبت من أي شخص لديه معلومات الاتصال بالإدارة.

المصدر:AP

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