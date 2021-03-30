تعرّض أمريكية من أصول آسيوية للاعتداء في نيويورك (فيديو+صور)

تعرضت أمريكية من أصول آسيوية للاعتداء من رجل ركلها مرارا أمام المارة الذين وقفوا متفرجين، ويبدو ذلك في تسجيل مصور التقطته كاميرا مراقبة أمنية نشرته شرطة نيويورك.

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وقالت شرطة نيويورك إن المرأة (65 عاما) كانت تسير في وسط مانهاتن بعد ظهر الاثنين عندما اقترب منها رجل وركلها على بطنها وطرحها أرضا.

وقالت الشرطة إن "الرجل داس وجه المرأة بقدمه عدة مرات بينما كان يصرخ في وجهها بعبارات عداء للآسيويين".

وأظهرت اللقطات أنه سار مبتعدا بعد ذلك وكأنه لم يفعل شيئا، وتم نقل المرأة إلى المستشفى وهي تعاني من إصابات خطيرة.

NYPD says 65-year-old Asian American woman was walking to church this morning when suspect assaulted her and said “f*** you, you don’t belong here.” Happened in front of 360 W. 43rd St. 11:40am. Sources say building security guard not only failed to render her aid... 1/2 pic.twitter.com/ZLtQEHHJci — CeFaan Kim (@CeFaanKim) March 30, 2021

AP

AP

وفي وقت لاحق ، ظهر رجلان آخران يرتديان سترات، وأغلق أحدهما الباب بينما كانت المرأة ملقاة على الأرض.

وكتبت شركة "ب رودسكي" للتطوير العقاري التي تتولى إدارة المبنى، على موقع "إنستغرام"، أنها على علم بواقعة الاعتداء، وقالت إن الموظفين الذين شهدوا الاعتداء دون حراك تم إيقافهم عن العمل لحين انتهاء التحقيق.

وتحقق فرقة مكافحة جرائم الكراهية التابعة لشرطة نيويورك في الاعتداء، وطلبت من أي شخص لديه معلومات الاتصال بالإدارة.

Help identify the below individual wanted in connection to an assault. On Monday, March 29th at 11:40 AM, at 360 West 43rd St, a female, 65, was approached by an unidentified male who punched and kicked her about the body and made anti-Asian statements. Info?☎️1-800-577-TIPS. pic.twitter.com/LkwfYhMCLr — NYPD Hate Crimes (@NYPDHateCrimes) March 29, 2021

المصدر:AP